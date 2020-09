Corriere di Roma sui giallorossi: "Fonseca a Verona col dubbio portiere"

Poche ore al debutto in campionato dei giallorossi, che il Corriere di Roma introduce così in taglio basso: "Fonseca a Verona col dubbio portiere". Alle 20:45 la sfida all'Hellas: "Fonseca ha spiazzato un po' - si legge - confessando di non avere ancora scelto il portiere: la chiara impressione è che la riserva Mirante abbia scavalcato lo spagnolo Pau López sempre più in crisi". Sarà invece certamente titolare Karsdorp: da sicuro partente, questa sera avrà la chance di giocarsi il suo futuro nella Capitale.