Corriere di Roma sui giallorossi: "Fonseca firma, dirigenza a Londra"

© foto di WilMan

"Fonseca firma, tutta la dirigenza in 'gita' a Londra". Così il Corriere di Roma, nel taglio alto della prima pagina odierna, analizza le ultime novità in casa giallorossa. All'interno delle pagine sportive un maggior approfondimento sulla riunione dei vertici capitolini nel Regno Unito: "Roma, esodo a Londra per la firma di Fonseca (con il dubbio Totti)". Al vertice, riferisce il quotidiano, saranno presenti Pallotta, Baldini, Fienga, Baldissoni e Petrachi. Tutto lo stato maggiore, in pratica, tranne Totti, attualmente in vacanza.