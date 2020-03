Corriere di Roma sui giallorossi: "Fonseca, il vuoto in mezzo"

"Giallorossi, il vuoto in mezzo" scrive il Corriere di Roma in edicola oggi. Problemi per Fonseca. Senza Pellegrini, Veretout e Diawara: giovedì sera a Siviglia la Roma avrà solo un centrocampista titolare, Bryan Cristante, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Due le alternative per Fonseca: confermare lo spagnolo Villar o spostare Mancini.