Corriere di Roma sui giallorossi: "Fonseca, primo giorno di scuola"

vedi letture

"Fonseca, primo giorno di scuola" è il titolo scelto dal Corriere di Roma per commentare il ritorno a Trigoria dei giallorossi. Anche Fonseca ha ripreso confidenza con il campo: ieri a Trigoria primo giorno di scuola» per l’allenatore della Roma, torna a seguire l’allenamento della squadra divisa in 3 gruppi su 2 campi. Saltata intanto la trattativa Vitek-Parnasi per i terreni di Tor di Valle.