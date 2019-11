© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne del Corriere di Roma troviamo oggi un editoriale a cura di Paola Di Caro, che esalta il tecnico giallorosso Fonseca: "Formula Fonseca, l'alieno normale". "Serviva un alieno, che arrivasse da un altro mondo e non sapesse nulla del buco nero che aveva inghiottito la Roma. E serviva una persona normale per tirar fuori da big e giovani promettenti, da riserve di livello e titolari certi, una squadra all’altezza di un obiettivo tanto essenziale quanto alla portata come il quarto posto. Serviva insomma Paulo Fonseca, l’alieno normale, a questa Roma", prosegue poi all'interno del pezzo.