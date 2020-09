Corriere di Roma sui giallorossi: "Friedkin atterra a Trigoria e cerca casa"

Sul Corriere di Roma c'è spazio in prima pagina per l'arrivo dei Friedkin nella Capitale. "Friedkin atterra a Trigoria e cerca casa" scrive il quotidiano. Il nuovo presidente giallorosso Dan Friedkin e il figlio Ryan hanno incontrato i giocatori a Trigoria: "Siamo felici di essere finalmente qui. Crediamo in voi, mettete in campo tutto il vostro impegno". Dan e Ryan cercano casa (due, separate) per dare un messaggio a tutti: siamo qui per restare a lungo.