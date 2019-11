"Friedkin, ritorno di fiamma". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. Per molti è un volto sconosciuto, ma evidentemente non per tutti perché qualcuno, ieri mattina, nella Capitale ha riconosciuto Dan Friedkin. Il nome dell’imprenditore statunitense è stato accostato alla Roma qualche tempo fa perché la sua compagnia, «The Friedkin Group», ha avviato una «due diligence» sui conti della società giallorossa. Un’operazione che, di solito, si fa quando c’è l’intenzione di comprare una società.