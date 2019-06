© foto di WilMan

"La Juventus offre Higuain ai giallorossi". Così, in prima pagina, il Corriere di Roma descrive nell'edizione odierna la grande trattativa di mercato che riguarda il mercato in entrata del club capitolino. Nelle pagine interne, sempre sui giallorossi, un'altra notizia non di poco conto: "Dzeko all'Inter, conferme bosniache. La Juve offre Higuain per Manolas. Il Ct Prosinecki: 'Edin mi ha confessato che andrà via ma che resterà in Italia'". Porte girevoli in attacco, dunque, per la Roma.