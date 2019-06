Corriere di Roma sui giallorossi: "La promessa di Fonseca"

© foto di WilMan

"La promessa di Fonseca: 'Tifosi giallorossi, vi faremo divertire'". Così il Corriere di Roma, in prima pagina, titola in seguito all'arrivo del nuovo tecnico, con tanto di foto sorridente in primo piano. Paulo Fonseca, dopo esser sbarcato a Fiumicino, firmando il biennale che lo legherà alla Roma per le prossime due stagioni, si è presentato con convinzione al popolo romanista e ai giornalisti. Fonseca si prende la Roma: 'L'occasione che sognavo', il titolo nelle pagine interne.