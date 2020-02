vedi letture

Corriere di Roma sui giallorossi: "Lo spareggio per la Champions"

Nel taglio basso della prima pagina oggi in edicola del Corriere di Roma, spazio al club giallorosso e al match di questa sera che vale una fetta di futuro: "Roma, lo spareggio per la Champions. Stasera a Bergamo, contro l’Atalanta: punti pesanti per il quarto posto e per il bilancio", si legge nella titolazione. Nelle pagine interne, inoltre, troviamo le parole del tecnico: 'Per giocare serve coraggio. Su Petrachi non commento'. Fonseca e la Champions: 'L’Atalanta è forte, ma la Roma deve crederci'.