"Mamma, ho perso il tiro in porta". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. Mamma, ho perso il tiro in porta. Il problema di Macaulay Culkin, nella famosa serie di Hollywood, era l’aereo. Quello della Roma - e in particolare di Edin Dzeko - è trasformare il gioco in occasioni da gol e gol. Che, ultimamente, latitano. Dzeko, come capita con i centravanti, è la cartina di tornasole delle difficoltà comuni. In più si deve tenere conto dell'infortunio subito contro il Cagliari, il 6 ottobre scorso: una doppia frattura allo zigomo. Edin ha saltato una sola partita, quella di Europa League contro il Wolfsberger (1-1), poi è stato costretto a tornare in campo con una maschera protettiva già il 20 ottobre contro la Samp, per l’infortunio di Kalinic al 45’.