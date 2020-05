Corriere di Roma sui giallorossi: "Mercato: serve il «gatto maculato»"

vedi letture

"Mercato: serve il «gatto maculato»". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola stamani: "Il piano che non riuscì a Sabatini è ora di Petrachi: la manovra «a coda di gatto maculato», cioè incassare per chi serve meno e salvare i migliori. La Roma cerca plusvalenze con Florenzi e Riccardi".