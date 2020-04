Corriere di Roma sui giallorossi, "Mkhitaryan, ricominciare per chiudere in bellezza"

vedi letture

"Mkhitaryan: 'Sì ricominciamo'" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Spazio alle parole dell'armeno in prestito dall'Arsenal e in forza alla Roma di Fonseca. Lo stop è arrivato sul più bello, quando Mkhitaryan aveva superato tutti i problemi fisici e stava trascinando la Roma. L’armeno freme più di altri: "Non vediamo l’ora di ricominciare, anche se siamo consapevoli delle difficoltà. Lavoro duro per essere pronto".