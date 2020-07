Corriere di Roma sui giallorossi: "Nuovo modulo e addio alle ali"

Il Corriere di Roma sui giallorossi in prima pagina "Nuovo modulo e addio alle ali". La Roma con la difesa a tre e due trequartisti alle spalle del centravanti: il nuovo modulo proposto dal tecnico Paulo Fonseca ha ottenuto buoni risultati e non verrà cambiato nelle prossime partite. Questo significa la rinuncia alle ali, in particolare a Kluivert e a Under.