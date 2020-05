Corriere di Roma sui giallorossi: "Pallotta a caccia di liquidità"

"Pallotta a caccia di liquidità" scrive il Corriere di Roma nella sua prima pagina odierna. Focus puntato sul futuro del club romanista. Ridurre la rosa, tagliare gli ingaggi, trovare liquidità. Il presidente Pallotta ha dettato le linee guida per la Roma, visti i conti in rosso. Sarà il difficile compito del direttore sportivo Petrachi, che fin qui non è riuscito a liberarsi degli esuberi e spera di vendere Schick o Under.