Corriere di Roma sui giallorossi: "Pau Lopez, un caso. In ballo il futuro"

vedi letture

"Pau Lopez, un caso. In ballo il futuro" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Un caso Pau Lopez nella Roma? Il portiere spagnolo, erede di Alisson, arrivato un anno fa dalla Spagna per 24 milioni, sabato scorso è finito a sorpresa in panchina a Brescia: al suo posto il tecnico ha preferito Mirante. Domani contro il Verona chi starà tra i pali?