Corriere di Roma sui giallorossi: "Paura a Trigoria, oggi nuovi test"

"Paura a Trigoria, oggi nuovi test". Si apre così il Corriere di Roma dopo le varie positività in casa Roma: "Falsa partenza per la Roma di Fonseca, annullato l’allenamento di ieri pomeriggio. Timori per errori nei primi esami. Ieri è toccato al brasiliano Bruno Peres e a Justin Kluivert. Sono loro i nuovi casi di positività al Covid-19 tra i giallorossi. In tutto sei in pochi giorni. Dopo i due calciatori della Primavera, rientrati dalla Sardegna, e dopo il portiere Antonio Mirante, giovedì è toccato allo spagnolo Carles Perez, rimasto in Spagna. I calciatori sono tutti asintomatici e stanno bene, ma è saltato il primo allenamento della nuova stagione. Oggi nuovo giro di tamponi".