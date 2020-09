Corriere di Roma sui giallorossi: "Prima Roma: più assenti che presenti"

"Prima Roma: più assenti che presenti". Titola così il Corriere di Roma a pagina 11 sui giallorossi: "Debutto stagionale a Trigoria con la Sambenedettese: tra i big c’è solo Mkhitaryan. Pedro corre verso il recupero dall’infortunio alla spalla: sarà a disposizione per Verona. Senza dodici calciatori impegnati con le rispettive nazionali e senza Bruno Peres, Carles Perez, e Kluivert (in isolamento domiciliare dopo essere risultati positivi al Covid-19), oggi alle 17.30 a Trigoria (diretta televisiva su Sky Serie A e Roma Tv) la Roma scenderà in campo per la sua prima stagionale".