Corriere di Roma sui giallorossi: "Roma-Inter, è guerra"

© foto di Giulio Falciai

"Roma-Inter, è guerra". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui la Roma e l’Inter erano avversarie sul campo ma alleate sul mercato. Circa un anno fa Radja Nainggolan raggiungeva Luciano Spalletti a Milano mentre Davide Santon e Nicolò Zaniolo facevano il percorso inverso, direzione Trigoria. Proprio l’errata valutazione sulle potenzialità di quello che si è rivelato un grandissimo talento, ha raffreddato i rapporti: in casa nerazzurra, insomma, la figuraccia brucia ancora, e i recenti duelli di mercato non hanno facilitato i rapporti.