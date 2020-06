Corriere di Roma sui giallorossi: "Schick, il Lipsia chiede lo sconto"

"Schick, il Lipsia chiede lo sconto". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento all'ex giocatore della Sampdoria: "La Roma (che ha reso omaggio ieri a George Floyd, l’afroamericano ucciso negli Usa nei giorni scorsi) deve decidere su Patrik Schick: l’attaccante ceco sta facendo faville con il Lipsia, in Bundesliga, ma per riscattarlo il club tedesco chiedere ulteriori sconti".