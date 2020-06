Corriere di Roma sui giallorossi: "Serve un piano immediato per evitare i saldi"

Il Corriere di Roma oggi in edicola dedica ampio spazio alla situazione economica dei giallorossi: "Serve un piano immediato per evitare i saldi". La Roma ha bisogno di un piano di rilancio immediato, che James Pallotta dovrà presentare - almeno nelle sue linee principali - fin dall’assemblea degli azionisti prevista in prima convocazione il 26 giugno e in seconda il 29. Per l’emergenza legata al Covid-19 le società avranno tempo fino a dicembre per completare gli aumenti di capitale necessari. Un piccolo aiuto, ma le scadenze del calcio sono particolari. La situazione è molto complicata e tutte le componenti devono cooperare. La squadra ha ancora la possibilità di agganciare il quarto posto, che darebbe ossigeno alle casse sociali.