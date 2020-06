Corriere di Roma sui giallorossi: "Stadio vuoto, un vantaggio"

Il Corriere di Roma parla in prima pagina della ripartenza dei giallorossi. "Stadio vuoto, un vantaggio" è il titolo scelto dal quotidiano per analizzare le ultime vicende romaniste. Lo stadio vuoto potrebbe non essere uno svantaggio per la Roma: il club sta vivendo un momento delicatissimo e le pesanti contestazioni dei tifosi contro il presidente Pallotta non si placano. Così giocare in un Olimpico deserto può avere diversi lati positivi.