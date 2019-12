Corriere di Roma sui giallorossi: "Superato l'esame San Siro"

"Superato l'esame San Siro". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. La Roma senza Dzeko (entrato a una ventina di minuti dalla fine) e il portiere Pau Lopez, out poche ore prima della partita per un problema muscolare, ieri ha tenuto testa con orgoglio all’Inter a San Siro e a strappare un punto prezioso (0-0). Stasera all’Olimpico l’altro big-match tra Lazio e Juventus (20.45).