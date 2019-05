Corriere di Roma sui giallorossi: "Un Drago per chiudere la porta"

"Un Drago per chiudere la porta". Questa l'apertura, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. Le straordinarie prestazioni di Bartlomiej Dragowski negli ultimi mesi di campionato non sono bastate per salvare l’Empoli dalla retrocessione ma hanno messo il ventunenne polacco sotto gli occhi di tutti. Dragowski tornerà alla Fiorentina, proprietaria del suo cartellino, con contratto in scadenza nel giugno 2021. È lampante che non si possono tenere in rosa due portieri emergenti e la Roma si è così inserita, approfittando delle trattative su Gerson, che quest’anno è stato in prestito proprio alla Fiorentina, giocando 36 partite e segnando 3 gol. Può essere la pedina di scambio per il portiere oppure la chiave per un incrocio di prestiti.