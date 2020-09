Corriere di Roma sul mercato giallorosso: "Milik e Kumbulla, si cambia pagina"

"Milik e Kumbulla, si cambia pagina". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma sul mercato giallorosso in entrata: "Già venduto Kolarov, Dzeko destinato alla Juventus e Smalling non riscattato perché il Manchester United non scende dalla valutazione di 20 milioni. In arrivo, invece, Milik, Kumbulla e De Sciglio, con Calafiori promosso come vice di Spinazzola. La Roma cerca di ringiovanire la rosa e di risparmiare sul monte stipendi con una complessa operazione di mercato. Ma tutto dipende da Milik, che ha chiesto ancora qualche ora per accettare".