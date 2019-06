Corriere di Roma sulla Lazio: "Acquisti a prezzi di saldo"

"Acquisti a prezzi di saldo". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Due acquisti a due milioni e mezzo di euro. Non ciascuno, però: è la somma di entrambe le operazioni. Le prime mosse di mercato della nuova Lazio sono a prezzo di saldo: Bobby Adekanye, classe 99, è arrivato a costo zero perché svincolato dal Liverpool (nel quale peraltro non ha mai giocato in prima squadra); Jonathan Rodriguez Menendez detto Jony, classe 91, sarà invece acquistato nelle prossime ore dal Malaga (ha disputato l’ultima stagione in prestito all’Alaves).