Corriere di Roma sulla Lazio: "Biancocelesti, ieri raduno tra timori e un po' di tensioni"

"Biancocelesti, ieri raduno tra timori e un po' di tensioni". Così in taglio alto il Corriere di Roma, che dedica spazio alla ripresa delle attività in casa Lazio. Ieri controlli per tutti a Formello, domenica è prevista la partenza per il ritiro ad Auronzo di Cadore. Inzaghi scontento per l'immobilismo sul mercato, e con Lotito dovrà affrontare anche la questione contratto.