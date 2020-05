Corriere di Roma sulla Lazio: "Cana: 'Il derby del 26 maggio è indimenticabile'"

"Il 26 maggio è indimenticabile". Parola di Lorik Cana, ex centrocampista della Lazio, che è stato intervistato dal Corriere di Roma. "Vincere la Coppa Italia contro la Roma fu meraviglioso. Mi ricordo la gioia dopo il fischio finale e lo sguardo che andò subito verso la mia famiglia, che era in Tribuna Tevere. Poi, ovviamente, la festa con i nostri tifosi. Ci sono le rivincite e poi un’altra finale tra Roma e Lazio è difficile ma non impossibile. Però non ci sarà più una prima volta e noi saremo per sempre i primi" le sue parole. Sul quotidiano si parla anche della ripresa degli allenamenti: il presidente Lotito non vuole tornare nel mirino dei controlli sugli allenamenti. C’è anche il timore che la lunghissima sosta possa portare a infortuni muscolari.