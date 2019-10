"Ci pensa sempre Immobile". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. La fortuna, ma soprattutto l’importanza di avere Ciro Immobile. Quello vero, nel vestito migliore, quello che risolve le partite di testa quasi senza saltare. Quello che per il quarto anno di Lazio va in doppia cifra in campionato. Quello che ieri sera, oltre a dare i tre punti alla squadra, ha fatto un altro passo in avanti verso il traguardo dei 100 gol in maglia biancoceleste. Ora sono 97, e sarebbero potuti essere anche 98, se Ciro non avesse lasciato battere il rigore a Caicedo, poi sbagliato dall’ecuadoriano.