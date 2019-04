Corriere di Roma sulla Lazio: "Correa-Caicedo, la coppia non perdona"

© foto di Federico Gaetano

Spazio alla Lazio nelle pagine interne del Corriere di Roma di questa mattina, con il titolo: "Correa-Caicedo, la coppia che non perdona". Il quotidiano parla dei due attaccanti fatti partire per sei volte da Simone Inzaghi dall'inizio della gara: in tutti i casi i biancocelesti hanno sempre vinto.