"Fuori con tanti rimpianti". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Miracolo era la parola giusta per descrivere quello che serviva alla Lazio per non uscire dall’Europa League. Era scesa in campo già con poche speranze, poi ci si è messo anche il gol di Gnagnon che ha reso tutto ancora più difficile. Con quelli del Cluj al Celtic, invece, sarebbe stata inutile anche una vittoria in Francia: ecco perché Inzaghi ha tolto prima Luis Alberto, poi Immobile e infine Vavro (che si era anche fatto male), regalando l’esordio in prima squadra al giovane Luca Falbo.