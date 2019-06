Corriere di Roma sulla Lazio: "Il mercato orientato per il 3-5-2"

© foto di WilMan

Prima ancora dei nomi, la Lazio pensa alla funzionalità. E così i biancocelesti, in vista della sessione estiva di trattative, hanno già deciso in che modo impostare il proprio lavoro, come annuncia nella titolazione interna il Corriere di Roma: "Lazio, Inzaghi avanti con il 3-5-2. La vecchia strada non si cambia. Anche il mercato orientato per esaltare un modulo mandato a memoria".