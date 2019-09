Corriere di Roma sulla Lazio: "Il nuovo corso di Lotito"

© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva del Corriere di Roma trova spazio la Lazio ed il suo presidente Claudio Lotito: "Il nuovo corso di Lotito". Il numero uno biancocelelse sta inserendo nei rinnovi di contratto le clausole rescissorie: l’esperienza maturata con Milinkovic-Savic ha convinto definitivamente Lotito che un calciatore, per dare il massimo, debba avere la sensazione di poter determinare il proprio futuro, magari per andare in uno tra i club più titolati e ricchi del mondo: se gioco da fenomeno, il Real o il Barcellona verrà qui a prendermi. Sapendo di avere un prezzo prestabilito, il giocatore non teme che il suo presidente possa mettersi di traverso.