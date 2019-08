© foto di Mattia Verdorale

"Immobile cerca il gol n. 100". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Ciro Immobile ha un motivo in più per segnare alla prima giornata di campionato, a Marassi, contro la Samp: per il bomber della Lazio sarebbe infatti il gol numero 100 in serie A.