© foto di WilMan

Se Atene piange, Sparta non ride. La situazione della Roma non è delle migliori ma i cugini della Lazio non se la passano meglio. Per capirlo, basta una statistica in prima pagina del Corriere di Roma: "Immobile, che crisi. Da due mesi zero gol su azione". I biancocelesti, senza i gol del loro bomber, sono scivolati all'ottavo posto in classifica, a ben sette punti dalla zona Champions.