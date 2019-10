Ciro Immobile è il capocannoniere del campionato con 7 gol in 7 giornate. Il centravanti ha parlato in Nazionale della lite con il tecnico Simone Inzaghi arrivata dopo la sostituzione in Lazio-Parma. "Immobile, la lite che porta al gol": scrive il Corriere di Roma, mettendo in evidenza le parole del centravanti. "In quell’occasione ho sbagliato, ma da allora ho segnato 4 gol. Con Inzaghi dobbiamo inventarcene un’altra".