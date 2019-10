Corriere di Roma sulla Lazio: "Inzaghi ora è assalito dai dubbi"

"Inzaghi ora è assalito dai dubbi". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. La vittoria in rimonta contro il Rennes ha aperto un fronte di discussione, ma anche di preoccupazione, all’interno della Lazio: quelle che vengono chiamate riserve – parola che Inzaghi non gradisce – hanno deluso in modo clamoroso, tant’è vero che i biancocelesti sono stati trascinati verso la vittoria dall’inserimento a partita in corso di Milinkovic-Savic e Luis Alberto (lo spagnolo ha festeggiato con il ritorno nell’elenco dei convocati della Spagna). Perché la seconde linee hanno fallito? Sono di livello davvero modesto com’è emerso nella gara con i francesi? Hanno sofferto gli eccessivi cambiamenti nella formazione base? E ancora, per quanto riguarda l’ultimo mercato: Vavro e Lazzari sono in grado di dare un aiuto rilevante al gruppo?