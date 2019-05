Corriere di Roma sulla Lazio: "Inzaghi, rinnovo o partenza"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva del Corriere di Roma si sofferma sulla situazione in panchina in casa Lazio. "Inzaghi, rinnovo o partenza. La Lazio non avrà un allenatore in scadenza", questo il titolo scelto dal quotidiano. Simone Inzaghi sta cercando di capire come evolverà il domino di panchine che sembra pronto a scattare in Serie A: per lui si parla di Milan. Ma la Lazio, nella figura del presidente Lotito, vorrebbe mettere nero su bianco il rinnovo al più presto. E quel che è certo è che Simone Inzaghi non inizierà la stagione in scadenza di contratto: se sarà tecnico della Lazio, firma sul rinnovo, altrimenti sarà addio. Ed in quel caso la Lazio sembra pronta a puntare su uno tra Sinisa Mihajlovic, Marco Giampaolo, Fabio Liverano o Roberto De Zerbi.