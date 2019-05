Corriere di Roma sulla Lazio: "Inzaghi rinvia le vacanze"

"Inzaghi rinvia le vacanze". Questa l'apertura, in prima pagina, dell'edizione odierna del Corriere di Roma sul futuro dell'allenatore biancoceleste. L’America? Può aspettare: la Lazio è più importante. Inzaghi ha rinviato la partenza per negli Stati Uniti, non andrà in vacanza domani ma la prossima settimana. La moglie Gaia ha capito: anche lei sa che, quando c’è di mezzo Lotito, gli incontri sono estenuanti e possono diventare infiniti. Così il decollo è stato posticipato di qualche giorno in attesa del confronto con il presidente. Il faccia a faccia ci sarà nelle prossime ore, forse già oggi.