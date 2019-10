"Inzaghi sceglie Caicedo per l’Europa". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Dopo la sconfitta a Cluj, nella prima di Europa League, la Lazio deve battere per forza il Rennes, domani all’Olimpico. Per questo Inzaghi pensa di affiancare Caicedo a Immobile per un attacco super.