Corriere di Roma sulla Lazio: "Inzaghi toglie il doppio allenamento"

"Inzaghi toglie il doppio allenamento": questo il titolo del Corriere di Roma sulla Lazio. A causa della sosta forzata per il prossimo fine settimana, in questi giorni il tecnico sta evitando le doppie sedute. Un turno di stop previsto per la Lazio, che nel weekend si metterà comoda per guardare il big match tra Juve e Inter in programma, salvo ripensamenti, alle 20.45.