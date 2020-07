Corriere di Roma sulla Lazio: "Inzaghi: 'Uniti la crisi si supera'"

"Inzaghi: 'Uniti la crisi si supera'" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. La Lazio in piena crisi va a a caccia di punti stasera a Udine (ore 21.45) per blindare la Champions e per lasciarsi alle spalle le tre sconfitte di fila. Il tecnico Simone Inzaghi: "La squadra è compatta e saprà uscire dalla crisi. Ma serve uno sforzo in più da parte di tutti".