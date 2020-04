Corriere di Roma sulla Lazio: "Inzaghi, vantaggi della ripartenza"

Sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio anche per le ultime vicende di casa Lazio. "Inzaghi, vantaggi della ripartenza" scrive il quotidiano romano in edicola oggi che analizza pro e contro per la Lazio, seconda in classifica a un punto dalla Juventus, in caso di ripartenza del campionato. Positivo se il calendario della serie A si sovrapporrà a quello delle coppe europee, negativo in caso dell'ingresso dei cinque cambi durante la partita.