Corriere di Roma sulla Lazio: "Le scelte di Inzaghi"

"Le scelte di Inzaghi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio nelle rispettive pagine sportive. Inzaghi ha fatto i nomi da tempo: Izzo, Lazzari, Petagna. Un difensore, un esterno, un attaccante. Scelti con cura e – a suo avviso – nel rispetto dei parametri della Lazio: non ha segnalato calciatori irraggiungibili, anzi; due appartengono alla Spal, società di livello decisamente inferiore, e uno al Torino, non a una grande. Li ha osservati, li ha studiati, li ha segnalati a Tare così come un anno fa aveva fatto con Acerbi: visto che con lui ci ho azzeccato in pieno, accontentatemi anche stavolta.