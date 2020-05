Corriere di Roma sulla Lazio: "Lotito coccola Inzaghi, non i calciatori"

"Lotito coccola Inzaghi, non i calciatori" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, quest'oggi. Spazio alle ultime vicende di casa Lazio con il presidente pronto a rinnovare il contratto del suo allenatore ma pronto a tagliare gli stipendi dei calciatori. Lotito prepara un triennale da 3 milioni per il tecnico ma vuole risparmiarne 12 in stipendi.