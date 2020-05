Corriere di Roma sulla Lazio: "Lotito e Inzaghi, riparte dal 20 il sogno scudetto"

"Lotito e Inzaghi, riparte dal 20 il sogno scudetto". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola stamani in riferimento alla Lazio: "Ha vinto Lotito, ora tocca alla Lazio. La lunga battaglia politica del presidente per la ripresa del calcio ha avuto l’esito auspicato da tutto il mondo biancoceleste: il campionato riparte il 20 giugno, come ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (e prima ci sarà la Coppa Italia). Una lotta, quella del club, chiaramente interessata: lo scudetto è un obiettivo possibile, non si voleva buttare l’occasione, creata con risultati fantastici quanto inattesi".