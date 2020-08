Corriere di Roma sulla Lazio: "Lotito e Inzaghi, vertice in Cadore"

vedi letture

"Lotito e Inzaghi, vertice in Cadore", titola quest'oggi in taglio basso il Corriere di Roma. Il presidente Lotito è sbarcato ieri pomeriggio ad Auronzo di Cadore, dove la Lazio è in ritiro da lunedì scorso: "Sull'agenda del patron - scrive il quotidiano - l'incontro con Simone Inzaghi per discutere il rinnovo del contratto: il tecnico biancoceleste è in scadenza infatti a giugno 2021 e Lotito vuole prolunghi fino al 2022 o 2023". Intanto spunta il caso Leiva: l'ex Liverpool si allena a parte, la Lazio cerca un altro regista.