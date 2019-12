"Luis Alberto, ecco il Mago dorato": così il Corriere di Roma in prima pagina sulla Lazio. Spazio al centrocampista spagnolo che sta disputando una grande stagione. Il calciatore ha parlato così dopo la sbornia in Supercoppa: "Simone Inzaghi è l’artefice principale dei nostri successi. Ma anche la società è stata brava a confermare tutto il gruppo in questi anni. Lo scudetto? Ora non ne parliamo, non è un obiettivo. I conti andranno fatti non prima di aprile".