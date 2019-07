Corriere di Roma sulla Lazio: "Milinkovic al Man United: ore decisive"

"Milinkovic al Man United: ore decisive". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Sono i giorni di Milinkovic-Savic. Il serbo è entrato nel mirino del Manchester United, che pensa a lui per sostituire Pogba destinato a lasciare l’Inghilterra (per andare in Spagna, al Real, oppure per venire in Italia, alla Juve). Il Paris Saint-Germain ha frenato, l’Inter potrebbe farsi avanti in futuro se il serbo non se ne sarà già andato altrove. La Lazio aspetta, vigile e pronta a muoversi nel caso in cui giungesse l’offerta giusta.