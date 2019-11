Sul Corriere di Roma, in prima pagina, c'è spazio alle dichiarazioni di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. "Milinkovic: 'Champions, non falliremo'" scrive il quotidiano romano. Il Sergente della Lazio carica i suoi: "Finalmente siamo tornati a giocare come sappiamo, e non è un caso che siano arrivate quattro vittorie di fila. Siamo di nuovo al top, il quarto posto non ci sfuggirà".